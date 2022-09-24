Туктамышева, Самоделкина и Акатьева исполнили тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах

Российские фигуристки выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной.

упала с тройного акселя, затем чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

сделала тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – двойной тулуп.

начала программу с тройного акселя (касание рукой), далее исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

чисто откатала с двойным акселем, тройным лутцем и каскадом тройной флип – тройной тулуп.

начала прокат с тройного акселя, далее чисто исполнила тройной лутц, но осталась без каскада, и завершила программу двойным флипом.