Туктамышева, Самоделкина и Акатьева исполнили тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах

Российские фигуристки выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной.
Софья Муравьева упала с тройного акселя, затем чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Софья Самоделкина сделала тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – двойной тулуп.
Софья Акатьева начала программу с тройного акселя (касание рукой), далее исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Аделия Петросян чисто откатала с двойным акселем, тройным лутцем и каскадом тройной флип – тройной тулуп.
Елизавета Туктамышева начала прокат с тройного акселя, далее чисто исполнила тройной лутц, но осталась без каскада, и завершила программу двойным флипом.