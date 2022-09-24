Туктамышева, Самоделкина и Акатьева исполнили тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах

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Российские фигуристки выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной. 

Софья Муравьева упала с тройного акселя, затем чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

Софья Самоделкина сделала тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – двойной тулуп. 

Софья Акатьева начала программу с тройного акселя (касание рукой), далее исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

Аделия Петросян чисто откатала с двойным акселем, тройным лутцем и каскадом тройной флип – тройной тулуп. 

Елизавета Туктамышева начала прокат с тройного акселя, далее чисто исполнила тройной лутц, но осталась без каскада, и завершила программу двойным флипом. 

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