Софья Муравьева: «Тройной аксель не получился – начало сезона. Сейчас идет восстановление после отдыха и травмы»

Российская фигуристка рассказала, что продолжает восстанавливаться после травмы.

Сегодня Муравьева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России. Фигуристка упала с тройного акселя.

«Ощущения незабываемые – я рада выступать для публики и для себя. Короткую программу ставил Дмитрий Михайлов, мы работали над ней с Евгением Плющенко, работаем и по сей день, каждый день какие-то доработки, изменения.

Тройной аксель не получился – начало сезона, даже если он сейчас не получился, он получится завтра, все равно это наработка на будущее.

Четверной будет, пока секрет какой, мы работаем над сальховом, тулупом, сейчас идет восстановление после отдыха и травмы.

Я катаю свою жизнь в фигурном катании, произошло много всего, и об этом я рассказываю. И в тексте есть немного про меня», – сказала Муравьева.