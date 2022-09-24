Камила Валиева: «Зашифрованное в программе слово? Это загадка. Мы ждем, пока зрители отгадают»

Российская фигуристка представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной.

Программа Валиевой поставлена под саундтрек из фильма «Интерстеллар». В начале проката фигуристка обращается к зрителям при помощи азбуки Морзе.

«Зашифрованное слово? Это загадка. Мы ждем, пока зрители отгадают слово», – сказала Валиева в эфире Первого канала.

Зашифрованное слово в программе Валиевой – вера.

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Трусова удивила блюзом, а тайное слово Валиевой вы разгадали?