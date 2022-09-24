Камила Валиева: «Зашифрованное в программе слово? Это загадка. Мы ждем, пока зрители отгадают»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной. 

Программа Валиевой поставлена под саундтрек из фильма «Интерстеллар». В начале проката фигуристка обращается к зрителям при помощи азбуки Морзе. 

«Зашифрованное слово? Это загадка. Мы ждем, пока зрители отгадают слово», – сказала Валиева в эфире Первого канала. 

Зашифрованное слово в программе Валиевой – вера.

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Трусова удивила блюзом, а тайное слово Валиевой вы разгадали?

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