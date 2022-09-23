Китайский фан-клуб Валиевой: «Сейчас мы не можем приехать в Россию, но придумали огромное количество вариантов поддержки от фанатов из Китая»

Представители китайского фан-клуба Камилы Валиевой рассказали, как отправляют фигуристке подарки.

«В первую очередь нам хотелось бы сказать, что содержание и форма подарков – не самоцель для нас. Мне кажется, все наши подарки несли в себе смысл, и они понравились Камиле, ведь она очень ценит любовь и внимание фанатов. Мы уже отправили множество презентов и в будущем приготовим еще больше.

Мы готовим подарки с совершенно разным настроем. Иногда – будто старшая сестра, которая хочет порадовать младшую модной одеждой и аксессуарами, последними гаджетами и игрушками. В то же время Камила – такая спортсменка, которая вдохновляет множество людей, создающих искусство: они рисуют картины, например.

Несмотря на то что мы сейчас не можем приехать в Россию, мы придумали и разработали огромное количество вариантов поддержки от фанатов из Китая. Они появятся на тех катках, где Камила будет соревноваться в новом сезоне.

Для грядущего сезона мы отправили множество подарков: посылка в июле весила около 50 кг. В августе мы приготовили еще одну партию: посылку в 309 кг отправили международной доставкой из Пекина в Москву. Будем готовить дальше и анонсировать это на своей странице, надеемся, всем понравится!» — сказала представительница фан-клуба.

Что фанаты дарят фигуристкам? Посылка 309 кг для Валиевой, «народное» золото для Медведевой и хореостудия для Косторной

10 главных фигуристок России перед сезоном: Трусова не в тройке, а Щербакова – не лидер. Рейтинг Sports.ru