Светлана Журова: «Пошла вторая волна наезда на Валиеву. Все сделано, чтобы опять кричали, что Камила – допингер, особенно на Западе»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что допинг-проба B фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат.

«Если в пробе A у нее есть допинг, то почему его не должно быть в пробе B? Поэтому ничего особенного не происходит. По делу Валиевой ведется расследование.

Я не понимаю, с чего так все удивляются и почему начался такой скандал. Если WADA вскрыло вторую пробу, то какой она должна быть? Другое дело, как преподносят эту информацию. Пошла вторая волна наезда на Камилу.

Она находится в процессе расследования, ей надо объяснить оба случая – как попала проба A, и проба B. Это вброс для тех, кто не знает, как происходит процесс расследования и проверки на допинг.

Все сделано для того, чтобы опять кричали, что Валиева – допингер, особенно на Западе. Пойдут сейчас эти ярлыки: «Все понятно, я так и знала». Что понятно? Отрицательная проба B могла только доказать, что что-то подмешали в пробу A, это была наша надежда», – сказала Журова.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет