Алена Леонова: «Уверена, девочки не теряли время при подготовке к сезону. Валиева, Трусова, Щербакова – все будут делать сложные прыжки и стараться выиграть»

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Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова поделилась мнением о предстоящем сезоне для российских фигуристов. 

– В нашей ситуации каждый старт – это радость. Причем стоит отметить то, как серьезно к ним готовится Федерация, как к международным турнирам Гран-при.

А зная, как наша федерация всегда здорово проводила этапы в Москве, не исключаю, что все турниры будут на очень высоком уровне. И если честно, мне даже все равно, что не будет международных стартов.

В любом случае будет интересно, спортсмены будут довольны, и это однозначно будет очень обсуждаемо. 

– Вы называете эти старты важными, а тем временем Анна Щербакова пропускает их, но выступает на многих шоу с травмой колена. А потом лечится, пропуская старт сезона. Странно, не находите?

– Аня – олимпийская чемпионка, пускай покатается в шоу, ничего плохого в этом нет. Я не сомневаюсь в ее форме и в том, что она сможет ее набрать тогда, когда ей будет нужно.

А то, что она не будет выступать на этих этапах, ничего страшного. Она заслужила этот отдых. Что касается колена, то раз она готова выступать в шоу, значит, чувствует в себе силы.

– Трусова интересно готовилась к сезону, в том числе прыгала в длину.

– Я более чем уверена, что девочки время не теряли. И катались, и готовились. Все это мы увидим на прокатах и в сезоне, но в любом случае не скатимся до того, что будем делать тройные прыжки.

Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и остальные – все будут делать свои сложные прыжки и будут стараться выиграть.

– В новом сезоне стоит ждать молодых фигуристок, которые готовы бросить вызов звездам?

– У нас сильное молодое поколение: Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Софья Муравьева. Все эти девчонки однозначно хотят наверх в этот топ и точно бросят вызов нашим чемпионкам.

– Что скажете про Алену Косторную с ее травмой? Сможет ли она вернуться на серьезный уровень?

– Честно говоря, я не очень в это верю, отношусь скептически. Потому что после такой травмы вернуться очень тяжело, особенно девочке. Если она найдет в себе силы и будет чувствовать, что сможет делать лучше, чем было, и уверенно выйдет на старт, тогда да.

Будет очень здорово. Но если она сделает это так, чтобы просто попробовать, то не знаю. В любом случае, возвращаться или уходить нужно красиво, – сказала Леонова. 

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