Дмитрий Козловский: «В связи с ранее полученной мною травмой мы приняли решение пропустить контрольные прокаты. Восстанавливаемся и набираем форму»

Российский фигурист , выступающий в парном катании с , рассказал, почему их пара пропустит контрольные прокаты сборной.

«Дорогие друзья! В связи с ранее полученной мною травмой мы с тренерами приняли решение пропустить контрольные прокаты сборной России для обеспечения качественного восстановления, которое призвано исключить дальнейшие ограничения физической активности по ходу сезона.

Сейчас мы восстанавливаемся и набираем форму, необходимую для выступлений на соответствующем уровне.

Надеемся, что в самом ближайшем будущем сможем радовать вас нашими новыми, сложными программами на льду! До скорой встречи», – написал Козловский.

Тамара Москвина: «Козловский восстанавливается после микротравмы, поэтому он и Бойкова не выступят на контрольных прокатах»