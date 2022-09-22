Дмитрий Козловский: «В связи с ранее полученной мною травмой мы приняли решение пропустить контрольные прокаты. Восстанавливаемся и набираем форму»

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, рассказал, почему их пара пропустит контрольные прокаты сборной.
«Дорогие друзья! В связи с ранее полученной мною травмой мы с тренерами приняли решение пропустить контрольные прокаты сборной России для обеспечения качественного восстановления, которое призвано исключить дальнейшие ограничения физической активности по ходу сезона.
Сейчас мы восстанавливаемся и набираем форму, необходимую для выступлений на соответствующем уровне.
Надеемся, что в самом ближайшем будущем сможем радовать вас нашими новыми, сложными программами на льду! До скорой встречи», – написал Козловский.
Тамара Москвина: «Козловский восстанавливается после микротравмы, поэтому он и Бойкова не выступят на контрольных прокатах»