Дмитрий Козловский: «Послеолимпийский год – самый лучший для экспериментов. Мы находимся в предвкушении этого эксперимента»

Чемпионы Европы в парном катании и рассказали о подготовке к новому сезону.

«Мы на самом деле очень рады, что скоро стартует сезон, потому что лично мне немножко скучно без соревнований, а тут наконец-то выходим на большую публику. Сейчас по состоянию и по спортивной подготовке как раз самое время начинать набирать форму к прокатам. Финальная шлифовка программа – это перед чемпионатом мира обычно, тут еще будет все меняться 500 миллионов раз», – сказала Бойкова.

«Выстраиваем нашу подготовку под конец октября, когда уже начнется Гран-при России и начнутся серьезные турниры. Контрольные прокаты – это важный этап каждого сезона, но, тем нем менее, он не является ключевым и основным, это лишь первая проба пера.

Послеолимпийский год – это самый лучший год для экспериментов, и мы себе изначально поставили такую задачу, что мы хотим поэкспериментировать. Поэтому мы находимся в предвкушении этого эксперимента. Он может быть удачным, может быть неудачным, но это нормально. Попробовать мы обязаны», – добавил Козловский.