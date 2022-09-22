Заслуженный тренер России Тамара Москвина объяснила неучастие Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в контрольных прокатах, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

«Дмитрий Козловский восстанавливается после микротравмы, поэтому их пара не выступит на контрольных прокатах.

Приблизительные сроки восстановления назвать не могу, это надо спрашивать у организма Дмитрия», – сказала Москвина.

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года в парном катании.

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