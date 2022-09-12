Чемпионы Европы в парном катании и рассказали о новой короткой программе под песню Hit The Road Jack.

Бойкова: Короткая в этом сезоне – это для нас что-то новое. Новое направление, современная музыка, и поэтому более современная хореография. Нам очень нравятся образы, которые мы катаем – они стильные, современные, молодежные. Но при этом мы рассказываем историю, которая рассказывается и в песне.

Если прочитать предысторию песни Hit The Road Jack, там говорится о том, что была пара, парень с девушкой, девушка устала от отношений, ей не нравится, что парень мало зарабатывает, что у них что-то не складывается и все такое. И мы катаем историю, что я – эта девушка, а Дмитрий Эдуардович – парень, который такой: ну нет, ну подожди, ну зачем мы расстаемся, ну давай еще, дай мне шанс.

Козловский: Я здесь сразу хочу сказать, что не мы, а Саша. Я себе эту историю представляю несколько по-другому.

Бойкова: Очень странно, потому что постановщик настаивал на этом.

Козловский: У постановщика свое видение и интерпретация программы, у спортсмена, который ее катает – свое. Ты можешь катать, как тебе приятнее. Я буду немножко по-другому.