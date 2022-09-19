Бронзовый призер чемпионата мира-2015 заявила, что с удовольствием приняла бы участие в турнире шоу‑программ.

Ранее федерация фигурного катания России анонсировала новый турнир шоу‑программ, в котором смогут принять участие в том числе фигуристы, завершившие карьеру.

«Я бы с удовольствием приняла участие в турнире шоу‑программ. Я скучаю по этим эмоциям от прокатов, по публике. Это очень классный формат.

Я считаю, что наша федерация работает на очень высоком уровне. Доказательством тому являются идеи новых интересных турниров, в которых хочется принимать участие.

Кого хотела бы видеть в соперниках? Было бы классно посоревноваться с Юлей Липницкой, , , Женей Медведевой.

В памяти свежи воспоминания, когда мы вместе выступали. Поэтому, если мы встретимся на одном турнире, это будет приятная ностальгия. Будет очень приятно вместе собраться, посоревноваться», – сказала Радионова.

«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем». Коган о турнире по шоу-программам в Москве