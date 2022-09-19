Радионова о турнире шоу-программ: «Было бы классно посоревноваться с Липницкой, Сотниковой, Туктамышевой и Медведевой»

Теги сборная России Аделина Сотникова Елизавета Туктамышева женское катание Юлия Липницкая Елена Радионова Евгения Медведева Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова заявила, что с удовольствием приняла бы участие в турнире шоу‑программ. 

Ранее федерация фигурного катания России анонсировала новый турнир шоу‑программ, в котором смогут принять участие в том числе фигуристы, завершившие карьеру. 

«Я бы с удовольствием приняла участие в турнире шоу‑программ. Я скучаю по этим эмоциям от прокатов, по публике. Это очень классный формат.

Я считаю, что наша федерация работает на очень высоком уровне. Доказательством тому являются идеи новых интересных турниров, в которых хочется принимать участие.

Кого хотела бы видеть в соперниках? Было бы классно посоревноваться с Юлей Липницкой, Аделиной СотниковойЕлизаветой Туктамышевой, Женей Медведевой.

В памяти свежи воспоминания, когда мы вместе выступали. Поэтому, если мы встретимся на одном турнире, это будет приятная ностальгия. Будет очень приятно вместе собраться, посоревноваться», – сказала Радионова. 

«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем». Коган о турнире по шоу-программам в Москве

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