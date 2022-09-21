Алексей Железняков: «Такой журнаглист, как Дейв Лиз, не достоин внимания и комментариев»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию американского журналиста Дейва Лиза о том, что допинг-проба B фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат.
«Такой журналист‑журнаглист, как Дейв Лиз, который все время выливает кучу гадостей на фигуристов, а особенно на Этери Тутберидзе, не достоин внимания и комментариев.
Я не хочу даже комментировать его лживые речи. Что бы он ни говорил, потом всё опровергается и превращается в ложь», — сказал Железняков.