Алексей Железняков: «Такой журнаглист, как Дейв Лиз, не достоин внимания и комментариев»

, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию американского журналиста о том, что допинг-проба B фигуристки дала положительный результат.

«Такой журналист‑журнаглист, как Дейв Лиз, который все время выливает кучу гадостей на фигуристов, а особенно на , не достоин внимания и комментариев.

Я не хочу даже комментировать его лживые речи. Что бы он ни говорил, потом всё опровергается и превращается в ложь», — сказал Железняков.