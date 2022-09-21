Алексей Железняков: «Такой журнаглист, как Дейв Лиз, не достоин внимания и комментариев»

Теги сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Алексей Железняков Камила Валиева Дейв Лиз Фигурное катание

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию американского журналиста Дейва Лиза о том, что допинг-проба B фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. 

«Такой журналист‑журнаглист, как Дейв Лиз, который все время выливает кучу гадостей на фигуристов, а особенно на Этери Тутберидзе, не достоин внимания и комментариев.

Я не хочу даже комментировать его лживые речи. Что бы он ни говорил, потом всё опровергается и превращается в ложь», — сказал Железняков. 

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