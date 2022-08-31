Ласицкене о деле Валиевой: «Ответственность должны разделить и те, кто был рядом со спортсменкой и вел ее к Олимпийским играм»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась мнением о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

На Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что в декабре 2021-го Валиева сдала положительный тест на триметазидин. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

— Есть ли у вас опасение, что Камилу и остальных наших спортсменов могут в итоге лишить золота командного турнира Олимпиады-2022?

— Такое возможно, и это может стать для всей команды большим ударом. Но это будет очередным напоминанием того, что каждый спортсмен несет ответственность не только за себя, но и за свое окружение, своих товарищей по команде.

Ответственность также должны разделить те, кто был рядом со спортсменкой и вел ее к Олимпийским играм.

А мои ожидания не должны быть кому-то интересны. Есть факт, по которому РУСАДА ведет расследование. И самое главное, чтобы из этой истории были сделаны выводы, – рассказала Ласицкене.