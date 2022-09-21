Скобрев о Гном Гномыче: «Он выделяется прежде всего характером. Касательно физики – есть над чем работать»

Теги Евгений Плющенко Иван Скобрев мужское катание Гном Гномыч Фигурное катание

Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев поделился мнением о перспективах сына Евгения ПлющенкоАлександра Плющенко – в фигурном катании. 

«Он работает в моей группе, между прочим. Самый младший из мальчишек. Скажу, что он выделяется в чем-то на фоне остальных, прежде всего своим характером, ха-ха.

Но касательно физики нам есть над чем работать. Женя не форсирует работу, не ставит задачи, чтобы Сашка прыгал пятерные в своем возрасте.

Саша – работник и по-спортивному злой. Как-то раз на шоу у него не получился прыжок, и он не уходил со льда, пока его не выполнил. И все это при полных трибунах.

Это главное, что есть характер и стремление, а физические данные будем развивать», – сказал Скобрев. 

Иван Скобрев: «Плющенко весь день на льду с фигуристами, всегда в работе. Считаю, у него есть все, чтобы стать великим тренером»

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