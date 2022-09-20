Железняков о возможном переходе Дэвис и Смолкина в США: «Дождемся официальных заявлений. Я не могу верить слухам и домыслам»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.

«Я Этери еще не видел, и не обговорили эту тему. Как будет официальное заявление, тогда можно комментировать. Давайте дождемся официальных заявлений.

Если это на самом деле так, то в ближайшее время эта информация всплывет в официальных источниках, но я очень сомневаюсь в этом.

Мир слухами полнится, кто-то подумал и что-то сказал, желтая пресса что-то написала – и понеслась. Было очень много лживой информации, потом опровергали все. Я не могу верить слухам и домыслам», – сказал Железняков.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?