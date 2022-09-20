Тарасова об отстранении сборной России от ЧМ по дзюдо: «Очень жаль, хоть кого-то бы допустили. Надеемся, что теннис не тронут»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась об отстранении сборной России от чемпионата мира по дзюдо.

«За что? Это же в середине сезона произошло, очень жаль, хоть кого-то бы допустили. Надеемся, что теннис не тронут.

Если судиться, то всем вместе, у нас есть министерство спорта, оно должно думать, что им делать, чтобы без работы не остаться. Они обязаны это делать, тем более если спортсмены ни за что наказаны, а это ведь серьезное наказание.

А за что наших девочек и мальчиков в фигурном катании отстранили, особенно девочек, которым по 13-14 лет? Да, дзюдоисты почти как фигуристы, тоже отдыхают (от международных стартов)», – сказала Тарасова.