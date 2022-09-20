Тарасова об отстранении сборной России от ЧМ по дзюдо: «Очень жаль, хоть кого-то бы допустили. Надеемся, что теннис не тронут»

Теги Татьяна Тарасова сборная России дзюдо ТАСС Чемпионат мира по дзюдо Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отстранении сборной России от чемпионата мира по дзюдо. 

«За что? Это же в середине сезона произошло, очень жаль, хоть кого-то бы допустили. Надеемся, что теннис не тронут.

Если судиться, то всем вместе, у нас есть министерство спорта, оно должно думать, что им делать, чтобы без работы не остаться. Они обязаны это делать, тем более если спортсмены ни за что наказаны, а это ведь серьезное наказание. 

А за что наших девочек и мальчиков в фигурном катании отстранили, особенно девочек, которым по 13-14 лет? Да, дзюдоисты почти как фигуристы, тоже отдыхают (от международных стартов)», – сказала Тарасова. 

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