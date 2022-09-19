Гербольдт о Дэвис и Смолкине: «Жалко, что мы теряем спортсменов такого уровня. Но ребят тоже можно понять, карьера одна»

Бывшая российская фигуристка высказалась о возможном переходе танцевального дуэта – в США.

По информации The Skating Lesson, спортсмены стали членами Ассоциации фигурного катания США. Дуэт заявлен на турнир Challenge Cup в Ардморе, который является квалификационным для национального чемпионата.

«Как к этому относиться? Жалко, что мы теряем спортсменов такого уровня. Но, думаю, в данной ситуации никто не виноват.

К сожалению, так сложилось, а ребят тоже можно понять, карьера одна. Столько лет вкладывать силы, здоровье и остаться ни с чем — я их, если честно, понимаю и ни в коем случае не осуждаю.

Когда все наладится, непонятно. У ребят есть такая возможность, и если смотреть с точки зрения спортсмена, их можно понять», – сказала Гербольдт.

«На сегодняшний день очень многие спортсмены, у которых есть хоть малейшая возможность смены гражданства, об этом реально задумываются.

Многие, может быть, готовы подождать, когда ситуация наладится, но кто-то не хочет терять время. Это непростой выбор, но кто-то делает его сейчас, кто-то ждет, а кто-то находится на распутье: сменить гражданство или остаться и ждать.

К сожалению, сейчас никто не может даже предположить, что нас ждет», – добавила экс-фигуристка.

Дэвис и Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России: «Не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны»