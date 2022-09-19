Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном переходе российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.

Ранее The Skating Lesson сообщил, что оба спортсмена стали членами американской федерации фигурного катания. «Подтверждений точных нет, но это их право, судьба, жизнь и выбор. Это карьера, которую они делают.

При той конкуренции и талантах, которые есть у России, это современные рыночные отношения, которые касаются такого спорта, как фигурное катание.

Они могли бы выступать за Китай, Казахстан или другие страны. Там меньше конкуренции, чтобы выступать на международной арене и проявлять себя. А у нас много талантов», – сказал Лайшев.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?