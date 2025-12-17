0

ISU рассмотрит вопрос допуска российских юниоров не раньше января

ISU рассмотрит вопрос допуска российских юниоров не раньше января.

В пресс-службе Международного союз конькобежцев (ISU) рассказали, когда будет рассмотрен вопрос допуска российских юниоров.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном. Рекомендации МОК допускать взрослых спортсменов только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий остались в силе.

«Следующее заседание совета ISU запланировано на январь. Как и на всех заседаниях совета, повестка дня будет определяться советом, и мы не в состоянии заранее подтвердить, какие конкретные пункты будут обсуждаться.

Согласно нашему предыдущему заявлению, решения о допуске к соревнованиям ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время», – заявили в пресс-службе ISU. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
logoISU
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Надеюсь, что ISU нас допустит. Думаю, максимум со следующего сезона начнем». Лукашова о возвращении российских юниоров
13 декабря, 10:58
ISU о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Совет организации рассмотрит рекомендацию в надлежащее время»
11 декабря, 18:31
ISU: «Мы будем рассматривать любые дискриминационные действия в отношении нейтральных спортсменов так же, как и действия в отношении любых других»
11 декабря, 09:16
Главные новости
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
18 минут назад
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
26 минут назад
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
вчера, 21:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 21:09
Наталья Бестемьянова: «Предполагаю, что Петросян еще набирает форму. Но главный пик будет на Олимпийских играх»
вчера, 17:49
Ирина Роднина: «Не планирую смотреть чемпионат России. Наблюдать за нашими внутренними соревнованиями мне совершенно не интересно»
вчера, 17:29
Илья Авербух: «Степанова и Букин выиграют чемпионат России, интриги не будет. В нашем варианте это Малинин и все остальные»
вчера, 16:38
«Унизительно радоваться тому, что мы заслуживаем по праву». Авербух о возможном допуске российских юниоров на турниры
вчера, 16:13
Роднина о переходах спортсменов в другие страны: «Давайте посчитаем, сколько у нас уехало программистов, предпринимателей. Спорт и рядом не будет стоять»
вчера, 15:37
ФФККР и бренд «Хохлома» анонсировали видеопроект «Секрет золота» с участием Сихарулидзе и Москвиной
вчера, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05