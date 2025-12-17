ISU рассмотрит вопрос допуска российских юниоров не раньше января.

В пресс-службе Международного союз конькобежцев (ISU) рассказали, когда будет рассмотрен вопрос допуска российских юниоров.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном. Рекомендации МОК допускать взрослых спортсменов только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий остались в силе.

«Следующее заседание совета ISU запланировано на январь. Как и на всех заседаниях совета, повестка дня будет определяться советом, и мы не в состоянии заранее подтвердить, какие конкретные пункты будут обсуждаться.

Согласно нашему предыдущему заявлению, решения о допуске к соревнованиям ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время», – заявили в пресс-службе ISU.