Максим Траньков: «Не могу назвать ситуацию в женском одиночном катании стагнацией. Просто уровень чуть-чуть упал»

Траньков: не могу назвать ситуацию в женском одиночном катании стагнацией.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о ситуации с женским фигурным катанием в России.

«Не могу назвать ситуацию в женском одиночном катании стагнацией. Просто уровень чуть-чуть упал. Но важно, что и возраст повысился, а это тоже причина. Теперь сильные юниорки не могут так рано выходить во взрослое катание.

Но все равно есть девочки, которые выполняют тройной аксель или четверные прыжки. Да, есть небольшой спад, если сравнивать с поколением Трусовой, Щербаковой и Валиевой, которое блистало на Олимпиаде. Но у нас нет международных турниров, и возраст повысился, так что все объяснимо. У нас все равно довольно высокий уровень.

Зарубежные спортсменки, конечно, подтянулись к нам, особенно в исполнении тройного акселя. Теперь в женском одиночном катании тройной аксель не имеет такого вау-эффекта, потому что многие его уже удачно исполняли на соревнованиях.

Но во всем остальном отрыв сохранился. Например, с четверными прыжками только наши девочки могут выступать», — сказал Траньков.