0

Максим Траньков: «Не могу назвать ситуацию в женском одиночном катании стагнацией. Просто уровень чуть-чуть упал»

Траньков: не могу назвать ситуацию в женском одиночном катании стагнацией.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о ситуации с женским фигурным катанием в России. 

«Не могу назвать ситуацию в женском одиночном катании стагнацией. Просто уровень чуть-чуть упал. Но важно, что и возраст повысился, а это тоже причина. Теперь сильные юниорки не могут так рано выходить во взрослое катание.

Но все равно есть девочки, которые выполняют тройной аксель или четверные прыжки. Да, есть небольшой спад, если сравнивать с поколением Трусовой, Щербаковой и Валиевой, которое блистало на Олимпиаде. Но у нас нет международных турниров, и возраст повысился, так что все объяснимо. У нас все равно довольно высокий уровень.

Зарубежные спортсменки, конечно, подтянулись к нам, особенно в исполнении тройного акселя. Теперь в женском одиночном катании тройной аксель не имеет такого вау-эффекта, потому что многие его уже удачно исполняли на соревнованиях.

Но во всем остальном отрыв сохранился. Например, с четверными прыжками только наши девочки могут выступать», — сказал Траньков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoМаксим Траньков
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Для меня чемпионат России всегда лучше и интереснее, чем чемпионат Европы. Жду борьбы в каждом виде»
4 минуты назад
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
вчера, 21:40
Наталья Бестемьянова: «Предполагаю, что Петросян еще набирает форму. Но главный пик будет на Олимпийских играх»
вчера, 17:49
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Для меня чемпионат России всегда лучше и интереснее, чем чемпионат Европы. Жду борьбы в каждом виде»
4 минуты назад
Вайцеховская о парном катании: «Логики в усеченной повестке на взрослых соревнованиях вижу меньше, чем в исключении из программы детских соревнований»
23 минуты назад
ISU рассмотрит вопрос допуска российских юниоров не раньше января
48 минут назад
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
56 минут назад
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
сегодня, 09:30
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
вчера, 21:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 21:09
Наталья Бестемьянова: «Предполагаю, что Петросян еще набирает форму. Но главный пик будет на Олимпийских играх»
вчера, 17:49
Ирина Роднина: «Не планирую смотреть чемпионат России. Наблюдать за нашими внутренними соревнованиями мне совершенно не интересно»
вчера, 17:29
Илья Авербух: «Степанова и Букин выиграют чемпионат России, интриги не будет. В нашем варианте это Малинин и все остальные»
вчера, 16:38
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05