Вайцеховская о парном катании: «Логики в усеченной повестке на взрослых соревнованиях вижу меньше, чем в исключении из программы детских соревнований»

Вайцеховская высказалась об отсутствии парного катания в программе юношеских Игр.

Журналист Елена Вайцеховская считает менее логичным отсутствие соревнований пар на одном из этапов Гран-при России, чем исключение парного катания из программы юношеских Олимпийских игр.

«По дороге в Питер думается, конечно же, о фигурке. Если отталкиваться от последних событий, то есть от исключения парного катания из программы юношеских Игр, предполагается вроде как горевать и рассуждать о несправедливости бытия, а в голову лезет совсем другое.

Нет другой такой страны, где парное катание культивируется столь же массово, как в России. Нет там такого количества сильных пар, такого количества классных специалистов, таких амбиций, наконец.

При этом на одном из этапов российского Гран-при парного катания вообще не было.

Я-то не в претензии, для журналистов три вида программы вместо четырех — это всего лишь меньше работы, но логики в такой усеченной повестке на взрослых соревнованиях я вижу куда меньше, чем в исключении из программы детских, по сути, соревнований не слишком интересной, но очень травмоопасной (с учетом возраста) дисциплины», – написала Вайцеховская.