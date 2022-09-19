Российские турниры по фигурному катанию покажут в онлайн-кинотеатрах

В Федерации фигурного катания России ( ) рассказали о том, где можно будет увидеть трансляции российских соревнований в новом сезоне.

ФФКР планирует проводить трансляции всех турниров сезона в полном объеме. Также планируется показ дополнительного контента – тренировок и интервью.

Трансляции будут доступны на цифровых ресурсах Первого канала (сайт и мобильное приложение) и в онлайн-кинотеатрах. Болельщики, проживающие за пределами СНГ, смогут смотреть турниры на ютуб-канале «Фигурное катание».

Избранные трансляции будут доступны в телевизионном эфире Первого канала, вся актуальная информация – в телеграм-канале «Фигурное катание на .

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