Александр Коган: «В первом полугодии в Россию вернулись четыре спортсмена. Все из них в настоящее время повторно сменили спортивное гражданство»

Четыре фигуриста за последние полгода выразили желание вернуть российское гражданство.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) .

«Только в первом полугодии этого года в Россию вернулись четыре спортсмена – Анастасия Кобзарева, Андрей Какараза, Александра Любимова и Арина Панфилова. Все из них в настоящее время повторно сменили спортивное гражданство.

Также нужно отметить, что за последние пару лет участились случаи, когда национальные федерации через некоторое время после направления запроса отзывают его. В этом году уже были отозваны три запроса.

Примерно около 80% спортсменов, совершивших переходы в другие страны, в среднем в течение двух лет либо вообще заканчивают спортивную карьеру, либо возвращаются в Россию.

Спортсмен, решивший вернуться и продолжать свою спортивную карьеру в России, обязан проинформировать ФФККР о своем намерении, чтобы мы могли направить в запрос на повторную смену спортивного гражданства», – рассказал Коган.