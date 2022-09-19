«Роднина о чем-то не в курсе, так бывает часто. Считаете, мы должны отвечать на эти претензии? Это смешно». Коган про критику от бывшей фигуристки

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган ответил на критику со стороны трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Ранее Роднина заявляла, что у нее возникают большие вопросы к деятельности федерации.

«Работа федерации была провалена? Нет, я так не считаю. На самом деле многие обращаются к медийным личностям, а медийная личность может и не в курсе быть. Ирина Константиновна сказала, что мы и семинары не проводим, но мы проводим по 12 семинаров в год по всей стране.

Она о чем-то не в курсе, так бывает часто. Кто-то ответит не так, и тут же это тиражируется. Я не считаю, что здесь Ирина Константиновна жестко высказалась.

Вы считаете, мы должны были отвечать на эти претензии? Это смешно. Давайте зададим вопрос спортсменам и тренерам, для кого мы это делаем. Давайте зададим вопрос в региональные федерации, и все станет ясно», – сказал Коган.

Ирина Роднина: «В президиуме ФФКР сидят люди с тех времен, когда еще я каталась. Постоянство – это хорошо, но не до такой степени»