Тренер группы Слюсаренко: «Надеемся, благодаря нашей работе фигуристы поймут, что у нас есть все, чтобы не ехать в Москву или Питер»

Тренер по фигурному катанию рассказал о работе в группе Павла Слюсаренко.

«Мне близок подход работы Павла. Он – старший тренер Пермского края. Окончательные решения, конечно, принимает он, но по факту наши функции параллельны. У нас нет ролей, мы просто ведем тренировочный процесс. Нам проще найти общий язык, потому что мы вместе с ним начинали работу в парном катании. Я как спортсмен, он как тренер. Мы с Машей (Выгаловой) – первая пара Слюсаренко.

Не было бы у нас медалей, к нам бы не приезжали ребята из других городов. Мы им благодарны, что они нам доверяют. Нам хочется работать еще больше, показывать результаты лучше, чтобы к нам ехали спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

В позапрошлом сезоне от Павла ушла пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Но это был последний отток спортсменов. Надеемся, что благодаря нашей работе ребята поймут, что у нас есть все, чтобы не ехать в Москву или Питер. Выступая и тренируясь в Перми, можно показывать хорошие результаты.

Мы катаемся в хороших условиях. У нас большая команда тренеров, мы выстраиваем свою систему. Понимаем, что в одиночку бороться тяжело. Возьмем ту же , она не работает одна. Привлекаем постановщиков из Москвы. В этом сезоне программы нашим спортсменам ставил Сергей Плишкин. Технический специалист в танцах Болотин Максим Сергеевич помогает нам со скольжением и дорожками. Мы работаем», – сказал Закроев.