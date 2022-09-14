Авербух о деле Валиевой: «Верим в положительный результат, чтобы обвинения были сняты и Камила продолжила спортивную карьеру»

Хореограф, постановщик ледовых шоу высказался о завершении расследования допингового дела .

«Мы верим в положительный результат, чтобы обвинения были сняты и Камила продолжила свою спортивную карьеру. Будем за это переживать и надеяться, что все так и будет», – сказал Авербух.

Сегодня Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило, что расследование по делу Валиевой завершено.

В декабре прошлого года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только в феврале – во время Олимпиады в Пекине, где фигуристка стала победительницей командных соревнований в составе сборной России.

Награждение российских фигуристов за победу в командном турнире не состоялось из-за начала расследования по делу Валиевой.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет