Татьяна Тарасова: «Дело Валиевой не настоящее, а придуманное. Не надо девочке шить какую-то гадость»

Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Я вообще отрицательно отношусь к словам «расследование» по отношению к молоденькой девочке. Это одна из лучших в мире фигуристок.

Мне тяжело об этом говорить. Я не понимаю, как здравомыслящие люди могут этим заниматься.

Это все уже было два дня назад. Просто, наверное, кроме результатов добавятся какие-то разговоры по этому поводу. Не хочу об этом говорить, потому что считаю, что это дело не настоящее, а придуманное в отношении нашей девочки.

Потому что она способна бороться за высокие места на протяжении многих лет», – сказала Тарасова.

«Я уверена в том, что Валиева не виновата! Это что у нее за дело такое? Что это такое?

Всем здравомыслящим людям понятно, что это никакое не дело! Не надо девочке шить какую-то гадость», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

РУСАДА завершило расследование допинг-дела Камилы Валиевой

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