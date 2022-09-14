РУСАДА завершило расследование допинг-дела Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщила генеральный директор агентства Вероника Логинова.

«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», – заявила Логинова.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Сама проба была взята в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на зимних Играх.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу