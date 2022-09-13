Минчук о том, что фигуристы пробуют себя в других видах спорта: «Все виды, не связанные с фигурным катанием, травмоопасны. Это больше для медиа»

Теги сборная России сборная Китая пары Артур Минчук Вэньцзинь Суй Цун Хань Фигурное катание

Тренер Артур Минчук высказался об изучении четверных элементов парами группы Тамары Москвиной.

«Пока мы изолированы, будем пробовать всякие элементы, готовиться. Есть элементарный пример – китайцев (Вэньцзинь СуйЦун Хань – Sports.ru) целый год никто не видел и не слышал, а они готовили элемент. Четверной подкруткой они выиграли, девочка не прыгает тройной сальхов, а если прыгает, то через раз. Правильный тактический ход и пожалуйста – результат», – сказал Минчук.

Также он оценил целесообразность занятий другими видами спорта для фигуристов.

«Таких идей нет, потому что все виды спорта, которые не связаны с нашим фигурным катанием, травмоопасны. Это хорошее отвлечение психологическое, но не физическое, потому что люди там на азарте играют, а сил тратят как на тренировке. Я к этому ровно отношусь, это больше для медиа, чтобы их видели.

В своем виде занимаешься, грубо говоря, с четырех лет всю жизнь, а там пришел – и надо 100 метров пробежать, какие бы у тебя данные ни были. Приблизиться к профессионалам невозможно, но попробовать можно, наверное», – добавил тренер. 

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