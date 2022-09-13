Минчук о том, что фигуристы пробуют себя в других видах спорта: «Все виды, не связанные с фигурным катанием, травмоопасны. Это больше для медиа»

Тренер Артур Минчук высказался об изучении четверных элементов парами группы Тамары Москвиной.

«Пока мы изолированы, будем пробовать всякие элементы, готовиться. Есть элементарный пример – китайцев ( – – Sports.ru) целый год никто не видел и не слышал, а они готовили элемент. Четверной подкруткой они выиграли, девочка не прыгает тройной сальхов, а если прыгает, то через раз. Правильный тактический ход и пожалуйста – результат», – сказал Минчук.

Также он оценил целесообразность занятий другими видами спорта для фигуристов.

«Таких идей нет, потому что все виды спорта, которые не связаны с нашим фигурным катанием, травмоопасны. Это хорошее отвлечение психологическое, но не физическое, потому что люди там на азарте играют, а сил тратят как на тренировке. Я к этому ровно отношусь, это больше для медиа, чтобы их видели.

В своем виде занимаешься, грубо говоря, с четырех лет всю жизнь, а там пришел – и надо 100 метров пробежать, какие бы у тебя данные ни были. Приблизиться к профессионалам невозможно, но попробовать можно, наверное», – добавил тренер.