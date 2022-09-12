Василевский о работе с Зининой: «Эти два месяца мы не перестаем узнавать друг друга, появляются новые элементы»

Тренеры Алексей Василевский и Юлия Лавренчук рассказали об изучении фигуристкой Анастасией Зининой новых элементов.
– Судя по вашим рассказам, она девочка трудолюбивая, амбициозная?
Лавренчук: Да.
Василевский: Да, на 100 процентов.
Лавренчук: Она человек, который знает, почему и зачем она сюда ходит, какие у нее цели. С ней не нужно разговаривать об этом.
Василевский: Эти два месяца мы не перестаем узнавать друг друга, появляются какие-то новые элементы. Сегодня она очень хороший новый элемент добавила, который даже сама от себя не ожидала. Мы тоже не ожидали.
Лавренчук: Ну, как не ожидали, мы работали над ним, ха-ха. И сегодня он получился.
– Вы пока держите в секрете, что это за элемент?
Лавренчук: Я считаю, что, пока человек не прыгнет этот элемент на соревнованиях, можно выставлять все что угодно. А вот когда ты прыгнешь этот элемент на старте, то можно считать, что ты его умеешь делать.
– Можно уточню, это случайно не пятерной прыжок? Настя говорила, что у нее бывают перекруты на четверных, может быть такое, что уже получился пятерной?
Лавренчук: Нет.
Василевский: Высота у нее позволяет, но это еще достаточно для нас далекий элемент.
– А есть цель, сколько ультра-си вы планируете вставить Насте в программу в этом сезоне?
Лавренчук: Для того чтобы их вставить, их сначала нужно выучить.
Василевский: Прыгать – это одно. Прыгать она может.
Лавренчук: Да, прыгать она может, но их нужно сначала доучить, а это достаточно длительный процесс. Потом их нужно вкатать в программу.
Василевский: При этом не потеряв другие элементы.
Лавренчук: Мы учим, ничего не загадываем, просто работаем. Не только над четверным тулупом, но и над другими элементами. Доводим их до нормального состояния, чтобы их можно было вставлять в программу. Потихоньку будем вставлять.