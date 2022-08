Алексей Василевский: «У Зининой были проблемы с коленом. Когда восстановилась, случилась новая травма – сильный ушиб»

Тренер Алексей Василевский рассказал о подготовке к сезону фигуристок и .

«У Любы Рубцовой обе программы новые. Поставила их Анна Новичкина, которая и предложила музыку для короткой и произвольной программы. У нас были свои музыкальные идеи и варианты, но Аня убедила, настояла на своем. Мы не стали возражать, потому что работаем с ней не первый год, знаем ее. Аня не только хороший специалист, но и прекрасный человек, который живет работой, болеет за дело.

Для короткой программы Любы Рубцовой выбрали «The Final Time Traveler» в исполнении Sarah Alainn, для произвольной – композиции из мюзикла «Землетрясение» и «Caruso» в исполнении Sarah Dall’Оlio.

Мне кажется, за лето Люба изменилась. Исчезло ее безразличие к образам, характерам, которые она показывает в программах. По своему складу Люба больше «заточена» на прыжки. Она обожает прыгать, готова это делать в любое время, без всякого страха. Но фигурное катание – это не только прыжковые элементы.

Технически Люба подкована. В произвольной программе пока два тройных акселя. Программа максимум – три четверных прыжка. На тренировках были удачные попытки четверного риттбергера, но чистые прокаты требуют стабильного исполнения таких элементов.

Настя Зинина перешла в нашу группу летом. Программы мы ей не меняли. Короткую ставил на музыку Кристины Агилеры «Haunted Heart» и «FU» Miley Cyris, произвольную делала («Soul of The Forests» и «Heart of Glass»).

Настя тренируется у нас два месяца, но не все это время получалось готовиться в полную силу, так как у нее были проблемы с коленом. Когда восстановилась и мы уже начали катать программы с четверным тулупом, за тренировку уже были 1-2 удачные попытки четверного сальхова, восстановили тройной аксель, случилась новая травма – сильный ушиб, гематома.

Тренировки мы не прекращали, но, естественно, не в том объеме, который необходим. Настя в основном скользила и только неделю-полторы как стала катать программы. Но боли еще беспокоят. Лечение продолжаем. Но от участия в прокатах решили не отказываться. Амбиции у Насти огромные. Желание тоже. Просто необходимо время, чтобы наверстать упущенное», – сказал Василевский.

