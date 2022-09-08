Евгений Плющенко: «У нас концлагеря нет. Мы делаем так, чтобы дети относились с любовью к своему виду спорта. Только в таком случае может быть хороший результат»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о тренерах своей школы фигурного катания.

— Когда я начинал, то уволил 17 тренеров. Потому что с их стороны было неправильное отношение. Мало кто знает, что я как тренер на раннем этапе занимался начальной подготовкой. Ко мне приходил трехлетний ребенок, и я с ним катался. Для меня это было незазорно. Я занимался со спортсменами, у которых был первый юношеский разряд, приезжал на тренировки к шести утра.

Потом я начал набирать тренеров. Стою на катке в 6:30 утра, специалиста на месте нет, а у нее группа ждет. Думаю — где же она? Выхожу на улицу, а она стоит — покуривает. После этого она была молниеносно удалена. Было такое, что детей на льду били, швыряли их в борт. Такие специалисты тоже есть.

— Какой ужас.

— Да, бывало, что дети получали сотрясения. Я сразу сказал, что такого в «Ангелах Плющенко» быть не может. Я не допущу, чтобы детей щипали, кололи иголками, давали подзатыльники, унижали. У нас концлагеря нет. Мы делаем так, чтобы дети относились с любовью к своему виду спорта. Только в таком случае может быть хороший результат.

Когда я увидел на записи с камер, как один из тренеров на занятиях кидает в борт свою четырехлетнюю дочь, был просто в шоке. Как такое возможно? Это ж твой ребенок! Сейчас эта мадам работает в другой школе, не буду говорить в какой.

— Она без проблем нашла работу?

— Да, ее взяли в другую школу, несмотря на то, что я ее моментально уволил.

— То есть дефицит качественных тренерских кадров есть?

— Конечно. Есть реально топовые тренеры, а есть те, которые только ведут себя как топовые, хотя на деле… Но это во всех видах спорта есть, чего греха таить.

— Насколько я пониманию, у вас имеется возможность выращивать своих тренеров. Например, присоединилась к вашей команде.

— Лена — великолепный специалист! Она работает у нас хореографом. Поставила Веронике Жилиной прекрасные программы: короткую и две произвольные. И другим девочкам тоже ставит.

Также у нас есть Сергей Вербилло, он работает над скольжением, ставит программы моему сыну Саше. Дима Михайлов, — прекрасные тренеры. Они все молодые, но я их взял четыре года назад. Мы прошли большой путь. Сегодня они работают самостоятельно — ставят программы, выводят спортсменов на старты.

У нас больше 30 тренеров, нам хватает. Недавно к нам присоединился Иван Скобрев в качестве специалиста по ОФП. С нами работают хореографы из Большого театра.

Сейчас я открываю школу балета в своей академии. Вместе с многократным чемпионом мира по кикбоксингу Сашей Липовым мы открываем его школу единоборств. Постепенно растем, развиваемся, – сказал Плющенко.