Евгений Плющенко: «В академии начинается строительство второго катка – первый уже заполнен, школу надо развивать. За 6-7 месяцев построим»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер сообщил о начале строительства второго катка академии «Ангелы Плющенко» в подмосковных Горках.

Также Плющенко ожидает, что через два месяца состоится открытие комплекса «Ангелы Плющенко» на Востряковском шоссе.

«В академии начинается строительство второго катка, первый уже заполнен, школу надо развивать.

Думаю, что за шесть-семь месяцев построим. В перспективе мы планируем развивать и танцы на льду, сейчас уже ведем переговоры с тренерами. Пока скажу только, что интерес и желание есть, и тренеры опытные.

Мы развиваемся, наша команда пополнилась хореографом Владимиром Анатольевичем Могильдой, он был из одного выпуска с моим хореографом Давидом Авдышем.

Могильда работал в Питере, в Швеции, у него большой опыт в балете, в Швеции он работал и с фигуристами – это талантливый педагог, а еще он более 50 лет изучает тай-цзы. Считаю, что и это будет полезно нашим спортсменам.

Также мы сотрудничаем и с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым – дети будут заниматься этими видами для выносливости, для разработки новых мышц», – сказал Плющенко.