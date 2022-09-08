Евгений Плющенко: «Раньше у меня было рвение всех обыграть, получить сиюминутный результат. Сейчас я поменял свои хотелки, методику подготовки»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о работе тренером.

— У вас большая академия. Как тренер вы работаете с мальчиками и девочками. Объясните — в чем специфика?

— Мне нравится работать и с девочками, и с мальчиками. Они совершенно разные по психологии, отношению к тренировочному процессу. Мальчики дольше формируются, голова у них на место встает немного позже. Девочки — более ответственные, им нужен результат здесь и сейчас. В случае с парнями необходимо время.

Но у меня в принципе нет деления. Я в этом году и с парниками работал по технике. У нас есть новые пары, которыми сейчас занимаются и . Я им отдал эту зону ответственности, потому что мне не разорваться. Но перед началом сезона мне удалось поработать с ребятами над техникой. В перспективе у меня будут и танцы.

Школа растет. Через месяц откроется дворец в Москве — там будет два льда, гостиница, тренажерные залы. Условия очень хорошие. В этом году я изменил подход — никуда не тороплюсь. Раньше у меня было рвение всех обыграть, получить сиюминутный результат.

Сейчас я поменял свои хотелки, методику подготовки. Понимаю, что сегодня нужно поработать, подождать. У нас есть перспективные фигуристки: , , Алиса Полякова, Мария Мазур. И ребята тоже хорошие: братья Сарновские. Их 10-летняя сестра Софья подрастает — тоже с отличной перспективой.

— То есть желающих заниматься фигурным катанием меньше не становится?

— Детей сейчас много хороших. Хочется, чтобы спортсмены катались дольше и желательно без травм. Потому что есть тренеры, которые в 12-13 лет уже загоняют людей на четвертные-пятерные. Понятно, что фигурное катание продвинулось вперед в плане техники. Но если говорить о тех же девочках, то не хочется, чтобы они в 15 лет заканчивали.

— Ключевая проблема современных российских одиночников — отсутствие стабильности. Вы же никогда не разваливали программы. У вас есть понимание — как добиваться от фигуристов стабильности?

— Я сейчас сталкиваюсь с проблемой, что иногда спортсмены меня не слышат. Даже сегодня парень катается на разминке, я ему подсказываю сделать элемент, а он не слышит. Все из-за очень сильного волнения. Нашим спортсменам надо поменять подход и понять, что, если что-то не получилось, конец света не наступит.

— У нас все слишком заточено на результат?

— Да. Нужно получать удовольствие от своих прокатов! Тут еще и родители приходят, душат, если что-то не получилось. Не надо этого! Наоборот, у них вся жизнь впереди, нужно дать им свободу — пусть они развиваются. Если что-то не получается: подумали-посмотрели в тренировочном процессе — поменяли.

У многих наших спортсменов очень большая зажатость. Справляются те ребята, которые катаются свободно, – сказал Плющенко.