Александр Горшков: «У меня никаких обращений ни от Казахстана, ни от Савосина не было. Может, до меня пока не дошли бумаги»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) прокомментировал информацию о том, что российский фигурист планирует выступать за Казахстан.

Ранее об этом сообщил «Р-Спорт».

«Сразу могу сказать: у меня по крайней мере никаких обращений ни от Казахстана, ни от самого Савосина не было. Я сейчас позвоню, уточню, узнаю, может, до меня просто пока не дошли бумаги. Но думаю, что и до не дошли. Пока ничего вам сказать не могу, информации нет», – сказал Горшков.

«Ничего мне не известно, вообще ничего». Трансфер Косторной, допинг Валиевой, скандал с Нугумановой – у босса фигурки на все один ответ