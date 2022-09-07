Александр Горшков: «У меня никаких обращений ни от Казахстана, ни от Савосина не было. Может, до меня пока не дошли бумаги»

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Президент Федерации фигурного катания  России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что российский фигурист Роман Савосин планирует выступать за Казахстан.

Ранее об этом сообщил «Р-Спорт».

«Сразу могу сказать: у меня по крайней мере никаких обращений ни от Казахстана, ни от самого Савосина не было. Я сейчас позвоню, уточню, узнаю, может, до меня просто пока не дошли бумаги. Но думаю, что и до ФФКР не дошли. Пока ничего вам сказать не могу, информации нет», – сказал Горшков.

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