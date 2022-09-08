Даниелян о переходе от Буяновой к Рукавицыну: «Безумно сложное решение, но это необходимо. Так будет лучше для всех»

Серебряный призер чемпионата Европы-2020 Артур Даниелян рассказал, почему принял решение перейти от тренера к Евгению Рукавицыну.

– В какой момент к вам пришла мысль о том, что в жизни надо что-то поменять?

– Это было для меня безумно сложное решение. Я ведь никогда сам не уходил от тренера. Первый тренер меня сама передала следующему, чтобы я развивался, потом вторая передала меня дальше.

Здесь же я сам решился на переход. Я понимаю, что тренерам было обидно, что я принял такое решение, но и мне было нелегко, так как я осознавал, что это кардинально поменяет все.

Но мне это было необходимо. Как отметила Елена Германовна в недавнем интервью, у меня три года происходило то одно, то другое. Работу какую-то проводили, потом скатывались обратно. И все на нервах.

И я на волнениях, на личных переживаниях понимал, что не получается то, к чему мы идем. Также мне хотелось и конкуренции на тренировках. По сути, я был на льду один из взрослых.

И мне показалось, что так будет лучше для всех. И для моего бывшего тренерского штаба, и для меня.

И они перестанут быть в переживаниях, ведь меня же надо подвести к стартам, это ответственность перед федерацией, их и моей репутацией, не выйдешь же туда в разобранном состоянии, рассчитывая только на удачу.

И я, в свою очередь, не буду все время на нервах из-за того, что не могу показывать нашу работу и выступать на хорошем уровне.

Я подумал, что если переход избавит меня от переживаний и нервов, то, возможно, это положительно повлияет на мои болячки, и они сведутся к минимуму. И тренерам будет глоток свежего воздуха, ведь я один, а проблем прилично, и они тоже на нервах. Мне так казалось, я так чувствовал...

С чемпионата России прошлого года я не выступал, хотя планировал поехать на Финал Кубка России. В феврале у меня была очередная операция на колене, был разрыв мениска после неудачного приземления на тренировке.

Глупо вышло, безумно обидно, ведь на тот момент моя форма звенела, я прыгал все четверные.

Естественно, я все пропустил и только в апреле – мае потихоньку начал кататься. Какое-то время колено полноценно тренироваться мне не давало. А я понимаю, что вот-вот сезон начинается и у меня ничего нет.

Я стал гнать. Меня пытаются остановить, но... Я такой человек, что все держу в себе, никогда не буду ни с кем ни перекрикиваться, ни ругаться. У меня не то воспитание, человеческое и спортивное, чтобы дерзить тренеру. Но могу пропускать мимо ушей. Шел, прыгал, хотя, может, не надо было...

Я тихий, возможно, даже сложный спортсмен в плане общения, контакта. И вот на момент размышления о переходе я понимал, что сейчас контакт утерян. В общем, переход дался трудно, но я надеюсь, что все получится, – сказал Даниелян.