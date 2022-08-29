Российский фигурист Артур Даниелян провел первую тренировку под руководством Евгения Рукавицына.

Ранее спортсмен сообщил об уходе из группы Елены Буяновой.

«Сегодня состоялась первая тренировка Артура под моим руководством. Пока по ней сложно дать какую-то всеобъемлющую оценку его состояния. Могу сказать, что на данный момент спортсмен владеет тройными прыжками. Четверного прыжка нет совсем. Как я понял, он его последнее время толком и не прыгал.

Поэтому сейчас мы будем обсуждать план действий для того, чтобы восстановить четверной. Решим, какой это будет четверной. Также перед нами стоит задача поставить новые программы. Сделать это надо буквально за месяц, то есть задача непростая», – сказал Рукавицын.

«Все, что в наших силах, мы сделаем, чтобы подготовиться к контрольным прокатам. Программы сто процентов поставим. С каким контентом Артур будет катать – то есть, с какими четверными, будут ли эти четверные – этот вопрос в процессе подготовки будет решаться.

Пока нужно время, чтобы понять, в каком Артур находится состоянии. Форму оценить по одной тренировке сложно. Одно дело – прыжки попрыгать, а другое – понять его функциональную готовность. Именно медицинских действий ему сейчас не требуется. Скорее, ему требуется медицинский контроль, как я понял из разговора с самим Артуром. Восстановительные процедуры ему также нужны.

Перед нами, безусловно, стоит задача, чтобы он выступал на турнирах нынешнего сезона. Конечно, я буду просить, чтобы ему дали, по возможности, более поздние этапы серии российского Гран-при. Пойдут ли мне навстречу, пока сложно сказать, потому что там есть и посев, и распределение. Но времени для подготовки хотелось бы побольше», – отметил тренер.