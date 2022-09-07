Евгений Рукавицын: «Неделю назад Алиев во время исполнения четверного лутца получил небольшое повреждение в стопе. Вчера он снова почувствовал боль, поэтому решили поберечь ногу»

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Тренер Евгений Рукавицын объяснил, почему чемпион Европы Дмитрий Алиев снялся с произвольной программы на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга.

«Неделю назад он во время исполнения четверного лутца получил небольшое повреждение в стопе. Быстро обследовали – ничего серьезного, но пришлось несколько скорректировать нагрузки в сторону уменьшения. И поэтому участие Димы в прокатах сборной Санкт-Петербурга до последнего оставалось под вопросом. Но он очень хотел выступить, и мы его поддержали.

А вчера, во время исполнения короткой программы, после тройного акселя снова почувствовал боль, поэтому приняли решение поберечь ногу перед ближайшими турнирами, продолжить лечение. Участие в контрольных прокатах в Москве не отменяем – Дима планирует там выступать», – сказал Рукавицын.

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