Евгений Рукавицын: «Алиев и Игнатов приняли приход Даниеляна спокойно и, я бы сказал, понимающе. Конкуренция – всегда двигатель прогресса»

Тренер Евгений Рукавицын рассказал о переходе фигуриста Артура Даниеляна в свою группу.

Ранее спортсмен тренировался у Елены Буяновой.

«Артур прислал мне СМС с просьбой о разговоре. После этого позвонил и сказал, что хотел бы продолжить карьеру под моим руководством. Я ответил, что мне нужно некоторое время на обдумывание.

Попросил его рассказать о том, что происходит в его жизни, все-таки последние два сезона он толком не выступал, и меня волновал вопрос, в каком он находится состоянии – и физическом, и психологическом. Плюс попросил решить все вопросы с его тренерским штабом. Он сказал: «Да, я все понял».

После этого я, естественно, обсудил эту тему со своими специалистами, Ольгой Глинкой и Валентином Молотовым, связался с руководством федераций и Санкт-Петербурга, и России. По итогам этих обсуждений принял решение, что готов попробовать.

Дима (Алиев) и Макар (Игнатов) приняли приход Артура спокойно и, я бы сказал, понимающе. Позитивно оценили мое решение. Конкуренция – это всегда двигатель прогресса, я в этом убежден. Главное – порядочно, я бы так сказал, конструировать каркас отношений и работы», – отметил тренер.

Даниелян о переходе к Рукавицыну: «Настал момент что-то поменять в спортивной жизни. Так подсказывают мои сердце и мозг»