Александр Галлямов: «Если организуем футбольную команду фигуристов, то я капитаном не буду, буду спортивным директором»

Чемпион мира в парном катании рассказал, кем бы он стал в футбольной команде фигуристов.

– Могут ли фигуристы сборной собраться в полноценную команду и выступать в Медиалиге?

– Конечно, идея крутая. Сейчас Медиалига на подъеме, видел, как играл «Амкал» в Кубке России. Команду основал Герман Попков. Остается только порадоваться, что такой новый формат футбола приобретает популярность.

Но надо учитывать, что игроки Медиалиги тренируются каждый раз, в мы собираемся пару раз в месяц. Если мы потренируемся, то сможем что-то показать. Сейчас у нас с Настей (Мишиной) другие планы, как минимум, на четыре года. Дальше – жизнь покажет.

– Кто из членов сборной России мог бы войти в команду? Может, Алексей Николаевич Мишин?

– Да, Мишин увлекается. Андрей Мозалев любит играть. Собираемся не часто, потому что сложно состыковаться по времени. Нужно минимум 10-12 человек для хорошей игры. Если организуем команду, то я капитаном не буду, буду спортивным директором, – сказал Галлямов.

Андрей Мозалев: «Российское фигурное катание интереснее российского футбола. Да и по уровню повыше»