Антон Сихарулидзе: «Поговорил с Нугумановой один раз. Не увидел никакой ситуации, которую федерации надо было бы расследовать»

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион высказался о ситуации с .

Ранее фигуристка сообщала о травле и угрозах со стороны тренеров в группе .

«Я с ней один раз поговорил. Не увидел никакой ситуации, которую федерации надо было бы расследовать. Это касается тренера и спортсмена. Я так понял, что у них совместная работа не сложилась. Посоветовал им не ругаться, а просто разойтись, спортсменке найти себе нового тренера и продолжить спортивную карьеру.

Такое в мире спорта случается, в этом ничего необычного нет. Повода для дисциплинарных мер лично я не увидел», – сказал Сихарулидзе.

Нугуманова о скандале со штабом Рукавицына: «Не общаемся, не здороваемся. Не знаю, какое было расследование, со мной никто не говорил по этой теме»

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят