Антон Сихарулидзе: «Поговорил с Нугумановой один раз. Не увидел никакой ситуации, которую федерации надо было бы расследовать»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе высказался о ситуации с Елизаветой Нугумановой.

Ранее фигуристка сообщала о травле и угрозах со стороны тренеров в группе Евгения Рукавицына.

«Я с ней один раз поговорил. Не увидел никакой ситуации, которую федерации надо было бы расследовать. Это касается тренера и спортсмена. Я так понял, что у них совместная работа не сложилась. Посоветовал им не ругаться, а просто разойтись, спортсменке найти себе нового тренера и продолжить спортивную карьеру.

Такое в мире спорта случается, в этом ничего необычного нет. Повода для дисциплинарных мер лично я не увидел», – сказал Сихарулидзе.

Нугуманова о скандале со штабом Рукавицына: «Не общаемся, не здороваемся. Не знаю, какое было расследование, со мной никто не говорил по этой теме»

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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