I Will Always Love You у Алиева, Led Zeppelin у Мозалева и Оулавюр Арнальдс у Игнатова: петербургские фигуристы показали новые короткие программы на контрольных прокатах

Сегодня на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга фигуристы показали короткие программы.
Сборная Санкт-Петербурга
Контрольные прокаты
Мужчины
Короткая программа
Макар Игнатов – So Far Оулавюра Арнальдса
Петр Гуменник – Dawn of Faith от Eternal Eclipse
Глеб Лутфуллин – Smile Нэта Кинга Коула
Михаил Коляда – музыка из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского
Дмитрий Алиев – I Will Always Love You в исполнении Чейза Холфелдера
Андрей Мозалев – I Can’t Quit You Baby и Kashmir от Led Zeppelin
Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Коляда, Алиев, Мозалев, Игнатов, Гуменник выступили с короткими программами