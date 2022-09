I Will Always Love You у Алиева, Led Zeppelin у Мозалева и Оулавюр Арнальдс у Игнатова: петербургские фигуристы показали новые короткие программы на контрольных прокатах

Сегодня на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга фигуристы показали короткие программы.

Сборная Санкт-Петербурга

Контрольные прокаты

Мужчины

Короткая программа

– So Far Оулавюра Арнальдса

– Dawn of Faith от Eternal Eclipse

Глеб Лутфуллин – Smile Нэта Кинга Коула

– музыка из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского

– I Will Always Love You в исполнении Чейза Холфелдера

– I Can’t Quit You Baby и Kashmir от Led Zeppelin

