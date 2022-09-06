I Will Always Love You у Алиева, Led Zeppelin у Мозалева и Оулавюр Арнальдс у Игнатова: петербургские фигуристы показали новые короткие программы на контрольных прокатах

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Дмитрий Алиев Петр Гуменник Макар Игнатов Андрей Мозалев Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Сегодня на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга фигуристы показали короткие программы.

Сборная Санкт-Петербурга

Контрольные прокаты

Мужчины

Короткая программа

Макар Игнатов – So Far Оулавюра Арнальдса

Петр Гуменник – Dawn of Faith от Eternal Eclipse

Глеб Лутфуллин – Smile Нэта Кинга Коула

Михаил Коляда – музыка из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского

Дмитрий Алиев – I Will Always Love You в исполнении Чейза Холфелдера

Андрей Мозалев – I Can’t Quit You Baby и Kashmir от Led Zeppelin

Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Коляда, Алиев, Мозалев, Игнатов, Гуменник выступили с короткими программами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные