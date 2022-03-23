Евгений Плющенко: «В свое время Мишин думал о том, чтобы взять в группу Ламбьеля. Я сказал: не надо брать, я дам больше денег»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о конкуренции спортсменов, которые готовятся у одного тренера.

– Когда к вам в школу начинает проситься тот или иной спортсмен, вы как-то учитываете интересы тех, кто уже катается? И нужно ли вообще принимать в расчет точку зрения спортсмена?

– Моя позиция в этом отношении всегда была проста: если ты приходишь в мой дом, значит, должен принимать мои правила.

– Сами ведь знаете, насколько спортсмены бывают ревнивыми.

– Знаю. Но тогда надо закрывать вопрос иным путем, как в свое время сделал я сам, когда узнал, что Алексей Николаевич думает о том, чтобы взять в группу .

Мишин тогда пришел на тренировку и говорит: мол, есть такое предложение. И озвучил сумму, о которой шла речь. Я сразу тренеру сказал: не надо брать, я дам больше. И все. Это были очень большие деньги, но вопрос был снят.

– Что в вас тогда говорило, эмоции или чисто практические соображения?

– Скорее второе. Я знал, что Ламбьель – это сильный спортсмен. Что Мишин даст ему хорошую историю, и мне станет гораздо сложнее с ним соревноваться.

Вообще, фигурное катание устроено во всем мире таким образом, что не тренер платит спортсменам, а спортсмены – тренеру. Тем более в частных школах.

Тот же Крикет-клаб в Торонто, где тренирует Брайан Орсер, зарабатывает огромные деньги только на том, что фигуристы платят за членство. Мы же дали своим спортсменам жилье, личных спонсоров и массу других преференций, – сказал Плющенко.