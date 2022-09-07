Елизавета Туктамышева: «Мой день обычно начинается с тренировки в «Юбилейном». Проводим на катке ежедневно часов по семь»

Российская фигуристка рассказала, как обычно проходит ее день.

«Мой день обычно начинается с тренировки в «Юбилейном». У нашей группы есть свой отдельный блок у площадки, где мы разминаемся и готовимся ко льду. Настоящая лаборатория!

Помимо обычной разминки, работаем на тренажере, который позволяет фигуристам развивать устойчивость вестибулярного аппарата к быстрым вращениям. Это уникальная разработка нашего тренера Алексея Мишина, здорово помогает прогрессировать в прыжковой технике и вращениях.

Тренировка на льду длится примерно час, за это время я успеваю пару раз пройти свои программы и отдельно проработать некоторые элементы.

После утренней тренировки есть время пообедать и немного передохнуть перед вторым занятием.

Обычно мы тренируемся дважды в день, проводим на катке ежедневно часов по семь. Помимо работы на льду, нужно заниматься хореографией, общефизической подготовкой и проводить заминку.

Дома мне не всегда хватает времени на приготовление полноценных обедов. Хорошо, что есть доставка! Но пока остались запасы деликатесов со сборов, можно перекусить ими.

В этом сезоне пока катаюсь в старых коньках, новые еще не разносила. Любой человек, который надевал новую пару ботинок, поймет, как сложно к ним привыкнуть», – сказала Туктамышева.

Туктамышева снялась в фотосессии для «Спорт-Экспресс»