Кадырова и Колесов в короткой программе будут выступать под «Кармен», в произвольной – под кавер на музыку Queen

Тренер Артур Минчук рассказал о программах пары Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова на следующий сезон.

«Короткая программа у ребят – это «Кармен», надеюсь, понравится и зрителям, и судьям. Произвольная поставлена на кавер Who Wants to Live Forever группы Queen.

Это новая пара, мы хотим показать их лучшие стороны, поскольку раньше они катались с другими партнерами, а сейчас выглядят по-другому.

Пока идем по пути усложнения прыжкового контента, но я не люблю много говорить, лучше показывать результаты работы.

Сейчас готовимся к контрольным прокатам в Санкт-Петербурге, затем – прокаты в Москве», – сказал Минчук.

Ранее Кадырова выступала в паре с Иваном Бальченко, Колесов – с Ксенией Ахантьевой.