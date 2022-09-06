Щербакова о поступлении в университет: «Знаю всю изнанку фигурного катания со стороны спортсмена, теперь было бы интересно узнать больше со стороны тренера»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась эмоциями от поступления в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Щербакова будут учиться заочно на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга.

«Я знаю всю изнанку фигурного катания со стороны спортсмена, а теперь мне было бы интересно узнать больше со стороны тренера. Думаю, что мне очень интересно будет это узнать, и эти знания мне пригодятся в будущем.

Что пожелаю первокурсникам? Студенческая жизнь – это абсолютно новый этап, полный открытий. Думаю, что нужно не бояться пробовать, искать себя. Пожелаю всем удачи, терпения и вдохновения», – рассказала Щербакова в интервью РГУФК.