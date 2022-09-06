Щербакова о поступлении в университет: «Знаю всю изнанку фигурного катания со стороны спортсмена, теперь было бы интересно узнать больше со стороны тренера»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями от поступления в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Щербакова будут учиться заочно на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга. 

«Я знаю всю изнанку фигурного катания со стороны спортсмена, а теперь мне было бы интересно узнать больше со стороны тренера. Думаю, что мне очень интересно будет это узнать, и эти знания мне пригодятся в будущем.

Что пожелаю первокурсникам? Студенческая жизнь – это абсолютно новый этап, полный открытий. Думаю, что нужно не бояться пробовать, искать себя. Пожелаю всем удачи, терпения и вдохновения», – рассказала Щербакова в интервью РГУФК.

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