Щербакова о поступлении в вуз: «Я знаю много о внутренней кухне спортсменов и хотела бы узнать больше. Я и в школе уже совмещала спорт и учебу»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о поступлении в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК).

Щербакова будет обучаться заочно на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга.

«Я была уверена и спокойна в своем выборе. Я знаю много о внутренней кухне спортсменов и хотела бы узнать больше.

Я так нервничала во время церемонии (сегодня фигуристка выступила с речью в университете по случаю Дня знаний – Sports.ru)! Мне же еще речь говорить, я прямо так заволновалась! Чувствовала вот это предвкушение.

Как буду совмещать спорт и учебу? Я и в школе так уже совмещала, тем более у меня заочное обучение, это будет мне помогать совмещать. Расписания пока не знаю, только вот огромный билет получила», – рассказала Щербакова.