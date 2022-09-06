Мозалев о насмешках из-за занятий фигурным катанием: «В начальной школе было, да и 5-6 класс. Мол, что вы такие женственные, вид спорта для девочек»

Чемпион мира среди юниоров рассказал, сталкивался ли с эмоциональным насилием в ходе занятий фигурным катанием, а также с насмешками со стороны сверстников.

– В фигурном катании активно обсуждается грань между свободой ученика и властью тренера, чаще у девушек. А в мужском одиночном катании есть эмоциональное насилие? Ты плакал когда-нибудь после тренировок?

– Бывали такие моменты. Когда долго не получается какой-то элемент, а хочется себя показать с лучшей стороны. Допустим, прыжок не идет долго, и начинается опустошение, не хочется ничего делать, опускаются руки. Но это проходит.

– Тренеру стоит тебя поддавливать, чтобы получалось?

– Вообще все люди отличаются. К каждому нужен индивидуальный подход. Мне лучше, чтобы на тренировках все было спокойно, без криков и ругательств. Если что-то не идет, лучше вернуться назад, на упражнения, базу пройти еще раз. И спокойно идти дальше.

– В Иркутске недавно была история: игрока выгнали из местной футбольной команды за розовые ногти. Твое отношение?

– Каждый человек свободен и может делать то, что хочет. В пределах правил, конечно, но в этом случае я не вижу ничего запрещенного.

– Просто от фигуристов тоже часто доводится слышать, что в детстве над ними смеялись. Те же хоккеисты.

– Не только хоккеисты. В начальной школе тоже было, да и 5-6-й класс. Мол, что вы такие женственные, вид спорта для девочек, вот это все. Это из-за детского возраста, многие не понимают.

– Потом поняли?

– Потом я стал редко ходить в школу, – сказал Мозалев со смехом.