Анастасия Мишина: «Когда начали катать новую программу, ничего не получалось, не складывалось. Шутили, что «Эсмеральду» третий год поедем»

Бронзовые призеры Игр-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о работе над новыми программами.

Мишина: Сейчас у нас появилась хореография, мы отработали стиль, выработали образ, который будем показывать. 50 или даже 70 процентов программы у нас уже готово. Последние 50-30 процентов намного быстрее пойдут, потому что вся база уже наработана, осталось вкатать, сделать хорошие элементы и, собственно, показать.

Галлямов: Как над короткой, так и над произвольной мы работали с Альбертом Галичаниным, бывшим солистом балета Бориса Эйфмана. Он работает с нами, чтобы мы могли чувствовать музыку, эмоции, могли в полной красе представлять наши программы в хореографическом виде.

Мишина: Интересно работать не только с ледовыми постановщиками, но и с артистами балета. Они меньше работают с фигуристами и могут внести что-то новое в фигурное катание, идею, то, чем мы сможем отличаться от других. Конечно, с теми, кто не стоял на льду, сложно работать, потому что они предлагают движения, которые на льду сложно исполнить, но мы стараемся, и иногда получается что-то интересное.

Галлямов: У нас две новые программы. Мотивация – доделать их, чтобы они были в лучшем виде и могли всем понравиться.

Мишина: Они отличаются от того, что мы катали раньше. И короткая, и произвольная, два новых стиля. Конечно, это добавляет сложности, но это и интересно. Когда мы начали катать, ничего не получалось, не складывалось, была паника. Ссорились, ругались.

Галлямов: Это классика, наверное. Когда ставишь новую программу – один поехал не туда, второй поехал не туда. Бывает, на нервной почве что-то происходит.

Мишина: Шутили, что «Эсмеральду» третий год поедем.

Галлямов: Хотим, чтобы новая программа после полюбившейся всем «Эсмеральды» также всем запомнилась и была у многих в сердцах.