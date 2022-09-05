Дарья Касаткина: «Обидно за таких детей, как Валиева. Вся херня, которая могла случиться, выпала на ее короткий спортивный век»

Теги сборная России женское катание Дарья Касаткина Камила Валиева Фигурное катание

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о влиянии политики на спорт. 

«К сожалению, спорт с политикой идет бок о бок. Даже несмотря на то, что мы (теннисисты) – индивидуалисты, спорт у нас активно агитируется.

Нам повезло. Мы можем играть и дальше идти к своим мечтам. Пока нам дорогу не закрыли.

Мне куда более обидно за таких детей, как Камила Валиева, у которой был потенциал на все возможные медали. Но ей не повезло больше всех. Вся херня, которая могла случиться, выпала на ее короткий спортивный век», – сказала Касаткина в интервью Ксении Собчак.

«Несмотря ни на что, горжусь, что я русская». Касаткина дала интервью Собчак

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные