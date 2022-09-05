Дарья Касаткина: «Обидно за таких детей, как Валиева. Вся херня, которая могла случиться, выпала на ее короткий спортивный век»

Российская теннисистка высказалась о влиянии политики на спорт.

«К сожалению, спорт с политикой идет бок о бок. Даже несмотря на то, что мы (теннисисты) – индивидуалисты, спорт у нас активно агитируется.

Нам повезло. Мы можем играть и дальше идти к своим мечтам. Пока нам дорогу не закрыли.

Мне куда более обидно за таких детей, как , у которой был потенциал на все возможные медали. Но ей не повезло больше всех. Вся херня, которая могла случиться, выпала на ее короткий спортивный век», – сказала Касаткина в интервью Ксении Собчак.

«Несмотря ни на что, горжусь, что я русская». Касаткина дала интервью Собчак